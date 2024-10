Pulisic brilla sempre di più nel cielo a strisce rossonere ma, di contraltare, qualcun altro ora rischia il posto al Milan.

Nell’ambito del calcio professionistico, le mosse tattiche degli allenatori e le prestazioni dei giocatori sono spesso al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto quando riguardano squadre di alto calibro come il Milan.

In questo inizio di stagione, la squadra rossonera ha attraversato un periodo di alti e bassi, con pochi elementi che riescono a distinguersi positivamente. Tra questi, emerge la figura di Christian Pulisic, l’ex Chelsea, che sta assumendo un ruolo centrale nel nuovo assetto tattico del Milan grazie alle decisioni di Paulo Fonseca.

Christian Pulisic: la luce nel buio e il suo “nuovo” ruolo

La capacità di Pulsic di dribblare, segnare, fornire assist e motivare la squadra nei momenti difficili ha fatto di lui il leader indiscusso sul campo. Nonostante il difficile avvio di stagione, Pulisic, insieme a pochi altri come Reijnders e Gabbia, riesce a tenere alta la bandiera del Milan, dimostrandosi un punto di riferimento imprescindibile per i giovani e i nuovi arrivi della squadra. L’allenatore Paulo Fonseca ha intrapreso una sperimentazione tattica mirata a esaltare ulteriormente le qualità di Pulisic, posizionandolo al centro del tridente offensivo dietro l’unica punta. Questa mossa, vista sia nella partita contro il Bruges in Champions che in precedenti incontri di campionato, ha permesso di vedere un Milan diverso, più dinamico e pericoloso in fase offensiva. Fonseca, in particolare dopo la performance nella Champions League, ha evidenziato come il cambio di posizione di Pulisic abbia contribuito significativamente al miglioramento della squadra.

Le conseguenze della scelta tattica: chi rischia il posto

La valorizzazione di Pulisic come trequartista sta avendo ripercussioni anche sulla formazione titolare del Milan. Loftus-Cheek, uno dei calciatori che stava incontrando maggiori difficoltà in questo periodo, sembra essere il candidato principale a lasciare il posto a Pulisic. Questo cambiamento tattico segna un punto di riflessione importante per Fonseca, che si trova a dover bilanciare esigenze tecniche e gestionali all’interno della propria rosa, già segnata da scelte precedenti come l’adozione del duo d’attacco formato da Morata-Abraham.

Christian Pulisic

Il nuovo Milan di Fonseca

In questo contesto di continue evoluzioni e adattamenti tattici, il Milan di Fonseca cerca di ritrovare la propria identità di gioco e le ambizioni di vertice che la storia della squadra impone. La figura di Christian Pulisic, con il suo talento e la sua capacità di adattarsi e brillare nelle sfide più ardue, rappresenta certamente uno dei pilastri su cui costruire il futuro immediato della squadra. Con la stagione ancora lunga e tante partite da disputare, sarà interessante osservare come evolveranno le scelte tattiche di Fonseca e se la stella di Pulisic continuerà a brillare nel firmamento rossonero.

LEGGI ANCHE Da partenti a fondamentali, Fonseca rivoluziona il mercato del Milan

Leggi l’articolo completo Il “nuovo” Pulisic “inguaia” il compagno: rischia il posto al Milan ora, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG