Si prospetta un duello tra Juventus e Milan per Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia protagonista al Mondiale

Sarà un vero e proprio duello di mercato tra Juventus e Milan quello che si prospetta per Jakub Kiwior dello Spezia. Il centrale polacco è stato individuato da entrambi i club come un obiettivo per rafforzare la propria difesa.

Secondo quanto riportato da TMW il Milan vorrebbe acquistare il giocatore classe 2003 in estate. La Juventus sarebbe invece pronta ad anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione già a gennaio.

L’articolo Duello Juve-Milan per Kiwior dello Spezia proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG