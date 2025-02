Dumfries al “veleno” su Theo, una rivalità che va oltre il campo. Le parole del nerazzurro riaccendono il derby col Milan.

Theo Hernandez è senza dubbio l’uomo del momento in Casa Milan. La sua espulsione, che ha pesato in modo decisivo sull’eliminazione dalla Champions, continua a essere al centro di dibattiti e analisi tra tifosi e addetti ai lavori. Le parole di Sergio Conceicao, nella conferenza stampa odierna, sono un messaggio chiaro al terzino francese e all’intero gruppo, con l’intenzione di far riflettere sulla necessità di maggiore disciplina e responsabilità. Anche Denzel Dumfries, tra le altre voci, ha parlato di Theo, facendo riferimento alla sua prestazione e al derby contro il Milan, dando un’ulteriore visione sulla situazione del difensore rossonero.

Dumfries al “veleno” su Theo: si riaccende il derby

L’esterno di Simone Inzaghi, in un’intervista rilasciata al canale YouTube della Lega Serie A, è tornato a parlare di Theo. Il nerazzurro si è espresso senza filtri affermando: “Ovviamente in campo non ci piacciamo molto, non posso dire che siamo amici fuori perché sarebbe una bugia. Ma abbiamo un rispetto reciproco: in partita lottiamo ognuno per i suoi colori, ci siamo scontrati anche agli Europei ma fa parte del gioco. Fuori dal campo non abbiamo nessun problema, ma in campo pensiamo solo a vincere: ci sono tanti scontri, ma è una cosa naturale nel calcio. Di sicuro non posso dire che ci piacciamo, ecco (ride, ndr)”.

Vecchie ruggini post derby tra Theo e Dumfries

Tra Theo Hernandez e Denzel Dumfries non scorre di certo buon sangue, come dimostrato dai numerosi scontri avvenuti in campo tra i due. Un episodio che ha lasciato il segno è il modo singolare con cui l’olandese dell’Inter festeggiò il 20esimo scudetto nerazzurro, mostrando un cartellone con Theo ritratto in versione cane al suo guinzaglio. Questo gesto provocatorio è ancora un motivo di rabbia per i tifosi rossoneri, che non hanno mai dimenticato quel gesto di disprezzo nei confronti del loro giocatore. La rivalità tra i due è sicuramente uno degli spunti che alimenta l’intensità dei confronti tra Milan e Inter.

