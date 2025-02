L’erede di Theo arriva dal Brasile, il Milan ha già un “vantaggio decisivo”: ecco le cifre per concludere l’affare

L’erede di Theo arriva dal Brasile, il Milan ha già un “vantaggio decisivo”. Spuntano già le cifre del possibile affare.

Il Milan, dopo un gennaio di mercato davvero scoppiettante, non ha intenzione di fermarsi e guarda già alla prossima sessione estiva. La squadra di mercato rossonera è attivamente al lavoro per individuare i profili giusti che possano rinforzare ulteriormente la rosa di Sergio Conceicao. Dopo la clamorosa proposta avanzata per Theo Hernandez da parte della società, il club ha intensificato la ricerca di un possibile erede per il francese. A tal proposito, è emersa una nuova e interessante indiscrezione che potrebbe accelerare i piani del Milan, con nuovi nomi che si aggiungono alla lista dei possibili acquisti.

L’erede di Theo arriva dal Brasile: il nuovo nome

L’obiettivo dei rossoneri è chiaro: rafforzare la squadra per mantenere elevato il livello competitivo, specialmente in vista della prossima stagione. La fascia sinistra è uno degli ambiti sotto osservazione, con Theo Hernandez che sembra essere al centro di riflessioni riguardanti il suo futuro nel club. In questo contesto, il Milan esplora varie opzioni e tra queste spicca il nome di Lucas Piton – scrive Calciomercato.com – accanto a quello di altri talenti come Kabar e De Cuyper, come possibili rinforzi per il settore arretrato.

Si parla già di cifre: ecco a quanto si può chiudere l’affare

Stando alle rivelazioni di fonti vicine al dossier, il valore di mercato di Lucas Piton si aggirerebbe intorno ai 9 milioni di euro, cifra che, nell’attuale congiuntura economica del calcio, rappresenta un investimento ponderato per un giocatore di prospettiva. L’interesse del Milan testimonia l’intenzione del club di guardare al futuro con ambizione, valutando prospetti capaci non solo di apportare valore tecnico immediato ma anche di inserirsi in una strategia di lungo termine.

Leggi l’articolo completo L’erede di Theo arriva dal Brasile, il Milan ha già un “vantaggio decisivo”: ecco le cifre per concludere l’affare, su Notizie Milan.