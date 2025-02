“A giugno sarò libero”, l’obiettivo rossonero si “offre” al Milan: le sue parole fanno già sognare i tifosi

“A giugno sarò libero”, l’obiettivo rossonero si “offre” al Milan. Le parole espresse in una recente intervista, fanno sognare i tifosi.

Il Milan ha già iniziato a pianificare la prossima stagione, lavorando sulla strategia per costruire una rosa sempre più competitiva. A gennaio sono state fatte mosse decisive e mirate, e in estate si prevede il completamento del piano che è stato tracciato. In prospettiva futura, si parla del possibile arrivo di un nerazzurro, per una cifra di circa 18 milioni, che potrebbe rinforzare ulteriormente la rosa. Ma non è tutto: un altro calciatore, ormai prossimo alla scadenza del contratto e da tempo nel mirino dei rossoneri, si è “offerto” al Milan, parole che potrebbero di accelerare le trattative per un possibile trasferimento.

“A giugno sarò libero”: l’obiettivo rossonero strizza l’occhio al Milan

Il Milan lo ha seguito da tempo, e non è da escludere che possa tornare nuovamente in cima alle gerarchie rossonere. Stiamo parlando di Jonathan David che, ai microfoni di Onze Mondial ha rivelato: “Sì, sarò libero alla ne della stagione. E per quanto riguarda il mio futuro, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò. Prima di tutto, però, voglio solo divertirmi, non dimenticare mai che il calcio è divertimento. Ho iniziato a giocare a calcio perché mi divertivo. E anche se ormai è diventato un lavoro, bisogna ricordare che mi sveglio ogni mattina per il calcio, per il gusto di giocare”.

Il caso Abraham e l’opportunità Jonathan David

A fine stagione, il Milan dovrà prendere decisioni importanti sul futuro di Tammy Abraham. La Roma, infatti, chiede almeno 20 milioni per liberarlo, una cifra che i rossoneri dovranno valutare attentamente. Tuttavia, un’opportunità che potrebbe risultare molto allettante per il club è rappresentata da Jonathan David. Il bomber canadese, in scadenza di contratto, potrebbe essere acquistato a parametro zero, offrendo al Milan una chance imperdibile di rinforzare l’attacco senza dover affrontare costi di trasferimento. Una mossa che, se confermata, potrebbe rivelarsi strategica per il futuro prossimo del club.

