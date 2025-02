“Cardinale rivoluzionerà tutto il Milan”, l’esperto rivela tutto: l’anticipazione boom pronta a scuotere il Club

“Cardinale rivoluzionerà tutto il Milan”, l’esperto rivela tutto. Quanto emerso potrebbe significare un netto taglio col passato.

La stagione del Milan ha decisamente deluso le aspettative della proprietà e di Gerry Cardinale, che solo qualche mese fa avevano fissato obiettivi ambiziosi. L’eliminazione dalla Champions, soprattutto con la modalità in cui è avvenuta, ha amplificato la tensione all’interno del club, diventando il punto di rottura. Cardinale sembra ormai pronto a intraprendere l’ennesima rivoluzione, con cambiamenti drastici che coinvolgeranno la gestione della squadra, con possibili partenze eccellenti. L’estate si preannuncia caldissima, con diverse partenze eccellenti che potrebbero lasciare Milanello e cambiare radicalmente il volto della squadra per la prossima stagione.

Cardinale cambierà tutto: anticipazione boom

Fabio Ravezzani, attraverso un post sul proprio profilo X, ha anticipato quelle che saranno le prossime mosse di Cardinale per il futuro. In particolare ha affermato: “Il Milan ha creduto che mettere 3 novizi in altrettanti ruoli fosse buona idea perché ha sottovalutato la complessità del calcio. I risultati sono peggiorati in modo verticale e si parla di rifondazione. Due anni persi e tifosi delusi. Cardinale cambierà i vertici un’altra volta”. Parole forti che anticipano un cambio strategico ai vertici del Club davvero forte, sinonimo che la proprietà non è per nulla contenta dell’evoluzione della stagione rossonera.

Pellegatti rivela il nome del nuovo DS

Pellegatti non fa mistero delle sue preferenze per il ruolo di direttore sportivo: tra più candidati, il suo favorito è Andrea Berta, ex Atletico Madrid. L’esperienza e l’organizzazione portate da Berta all’Atletico vengono viste come l’ideale per riproporre un modello di successo anche nel contesto milanese. La visione di Pellegatti suggerisce che il nuovo direttore avrà il compito di definire la strategia sportiva del club, selezionando l’allenatore e i giocatori in stretta collaborazione. Secondo il tifoso, figure come Theo Hernández e Rafael Leão dovrebbero essere considerate incedibili, essenziali per la costruzione di un futuro vincente. Inoltre, sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo: un direttore sportivo dovrebbe essere introdotto già a marzo e non posticipato a giugno, per non perdere prezioso tempo nel mercato dei trasferimenti.

