Pellegatti “svela” il nome nuovo DS del Milan, sarà rivoluzione: “Non ho dubbi che sia lui”, poi la rivelazione di mercato

Pellegatti “svela” il nome nuovo DS del Milan, sarà rivoluzione. Il noto giornalista di fede milanista si fa scappare il nome.

In Casa Milan si respira un clima di riflessione dopo la delusione europea. La proprietà, in particolare Gerry Cardinale, non è rimasta soddisfatta dei recenti risultati e sembra orientata verso una vera e propria rivoluzione interna. I cambiamenti potrebbero coinvolgere diversi aspetti dell’organigramma societario, con interventi che potrebbero estendersi anche alla gestione del mercato. Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha approfondito la situazione, rivelando quello che potrebbe essere il futuro direttore sportivo del Milan, un nome che potrebbe segnare un cambiamento significativo nelle strategie del club per i prossimi anni.

Il Pellegatti pensiero sul Milan: i dettagli

Il Milan si trova di fronte a una serie di decisioni cruciali per il suo futuro. Secondo Pellegatti, le voci di una possibile rivoluzione interna stanno iniziando a circolare con insistenza. Tuttavia, l’attenzione dell’esperto si concentra meno sui cambiamenti nella rosa dei giocatori e più sulle dinamiche dirigenziali. La proprietà sembra propensa a cercare un direttore sportivo esperto che possa guidare il club verso una nuova era di successi. Queste settimane saranno decisive per gettare le basi del riassetto dirigenziale, suggerendo che qualsiasi nuovo incarico dovrebbe essere assegnato in tempi brevi per permettere una transizione fluida e una pianificazione efficace.

Il nome del nuovo possibile DS del Milan

Pellegatti non fa mistero delle sue preferenze per il ruolo di direttore sportivo: tra più candidati, il suo favorito è Andrea Berta, ex Atletico Madrid. L’esperienza e l’organizzazione portate da Berta all’Atletico vengono viste come l’ideale per riproporre un modello di successo anche nel contesto milanese. La visione di Pellegatti suggerisce che il nuovo direttore avrà il compito di definire la strategia sportiva del club, selezionando l’allenatore e i giocatori in stretta collaborazione. Secondo il tifoso, figure come Theo Hernández e Rafael Leão dovrebbero essere considerate incedibili, essenziali per la costruzione di un futuro vincente. Inoltre, sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo: un direttore sportivo dovrebbe essere introdotto già a marzo e non posticipato a giugno, per non perdere prezioso tempo nel mercato dei trasferimenti.

