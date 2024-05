L’esterno olandese da mesi ormai non convince affatto e tra l’altro si avvicina anche la scadenza del suo contratto.

In questa Inter di fine stagione un po’ rilassata per la vittoria dello Scudetto continua a tenere banco il caso Dumfries; a maggior ragione dopo lo svarione di ieri che ha spianato la strada al successo clamoroso del Sassuolo.

Il calo

L’olandese non è mai stato un mostro di continuità per così dire ma ad inizio stagione sembrava poter riscattare il brutto 2022/23; in nazionale poi è riuscito a diventare uno degli uomini più incisivi. L’ex PSV Eindhoven ha accusato un infortunio negli ultimissimi giorni del 2023 che a detta di molti gli ha fatto saltare un piccolo richiamo di preparazione effettuato da Inzaghi e dal suo staff. Si spiegherebbe così la sua flessione nel 2024: di fatto tutte le gare importanti le ha giocate Darmian.

Occhio al mercato

Il suo contratto scade nel 2025 e se non si vuole rischiare di perderlo a costo zero va rinnovato entro la fine della sessione estiva. Secondo la Gazzetta dello Sport ai nerazzurri converrebbe che accetti il rinnovo visto che trovare un sostituto a costi contenuti sarebbe complicato. Al momento la trattativa esiste ma è in stand-by: Dumfries chiede uno stipendio di 5 milioni a stagione mentre la società non va oltre i 4. Un’alternativa sul mercato potrebbe essere Kayode della Fiorentina ma il prezzo potrebbe essere alto, appunto.

