I nerazzurri sarebbero intenzionati a rinforzare il parco dei difensori centrali ed il capitano del club granata convince appieno i dirigenti.

L’Inter continua a programmare la prossima stagione e le mosse da fare sul calciomercato: crescerà incredibilmente il numero di partite e quindi servirà rendere ancora più profonda la rosa.

La situazione in difesa

La sessione estiva di mercato dovrà essere comunque conclusa in pareggio o in attivo per volere della società ma questo non vieta a priori di puntare obiettivi ambiziosi e sulla carta costosi. La priorità al momento dovrebbe essere quella di comprare un secondo portiere di prospettiva che possa essere a partire dal 2025 il successore di Sommer; si potrebbe poi provare ad andare oltre gli ultratrentenni Acerbi e De Vrij al centro della difesa. I due ex Lazio per forza di cose non possono assicurare un rendimento elevato per tutto l’arco della prossima lunghissima stagione.

L’obiettivo

Ecco perché l’Inter si tiene in corsa per Alessandro Buongiorno, come riferisce Sky Sport. L’italiano potrebbe voler fare il salto di qualità dopo l’Europeo che si terrà a giugno ma al momento è il Napoli la squadra in pole. Difficile poi che un torinista accetti la corte della Juventus. L’emittente satellitare non menziona eventuali costi dell’affare: l’Inter al momento non dispone del denaro richiesto da Cairo (si pensa comunque a più di 30 milioni di euro).

