I nerazzurri incassano la seconda sconfitta in campionato e riflettono sulle prestazioni di diversi giocatori finora poco impiegati.

L’Inter ha perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo tuttora penultimo in classifica; una sconfitta spiegabile col turnover, comunque non esagerato, effettuato da Inzaghi, e col fatto di non aver più grossi obiettivi dopo la vittoria dello Scudetto. Insomma il corteo in giro per Milano coi bus scoperti si è fatto sentire, le feste idem; poco male ora, ma tra qualche mese occorrerà resettare tutto.

Risposte poco confortanti

La prossima stagione sarà un inedito per via del nuovo format della Champions League che prevede più partite sin dalla fase a gironi e del nuovo Mondiale per Club, di fatto una competizione in più da disputare a campionato concluso. Servirà quindi che anche le cosiddette seconde linee siano del livello simile rispetto ai titolari; ecco perché la partita di ieri potrà servire per dare indicazioni. Arnautovic e Sanchez hanno deluso, il cileno sarà sostituito da Taremi ma secondo la Gazzetta dello Sport servirebbe anche altro, vedi ad esempio Gudmundsson. Così come potrebbe servire un innesto anche in difesa.

Tajon Trevor Buchanan

Il dubbio

Su Buchanan occorre un altro tipo di riflessione: è presto per giudicare le sue qualità ma va considerato che era stato preso per giocare a destra mentre ora viene impiegato solo a sinistra. Qualcosa di interessante la sta facendo vedere ma il suo ruolo andrà chiarito entro fine stagione per capire in che posizione investire sul mercato: Carlos Augusto viene utilizzato anche come braccetto ma sulla destra Cuadrado andrà via ed il futuro di Dumfries è un rebus.

L’articolo L’Inter lascia a casa la ferocia: deludono le seconde linee, per il bis Scudetto servono altri acquisti e un chiarimento proviene da Notizie Inter.

