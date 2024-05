Il giornalista Sandro Sabatini discutendo del possibile nuovo allenatore dei rossoneri lascia una postilla sulla gara di ieri dei nerazzurri.

Sandro Sabatini su calciomercato.com non usa giri di parole per commentare la sconfitta dell’Inter col Sassuolo penultimo in classifica e con l’acqua alla gola. “Qui non si parla del Sassuolo che vince e dell’Inter che interpreta la partita quasi come un’amichevole. Le feste scudetto danno tranquillità e tolgono motivazioni”.

Caos panchina Milan

“Esattamente l’opposto avviene a Milano, ma sponda rossonera. La notizia del sabato sera riguarda l’allenatore che prenderà il posto di Pioli, intenzionato comunque a non far sconti economici sul rimanente anno di contratto. Dopo Lopetegui bocciato dai tifosi, Thiago Motta prenotato da Giuntoli per la Juve, Van Bommel pensato da Ibra e Conceiçao ancora valutato, il nome in pole position è Paulo Fonseca”.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

I dubbi

“Ma pole position non significa che il gran premio per la panchina deve ancora partire. No, la corsa è già partita, anzi è quasi finita. Fonseca, lo ricorderete, alla Roma dal 2019 al 2021 prima di Mourinho, è impegnato a conquistare la Champions League in Francia con il Lille. A traguardo raggiunto, potrebbe subito sbilanciarsi. Il Milan è pronto ad accoglierlo, magari insieme con il centravanti canadese Jonathan David, autore di 41 gol finora in due stagioni proprio con il Lille e con il contratto in scadenza 2025. Fonseca nuovo allenatore del Milan? Lasciamo il punto di domanda, per precauzione. Ma non troppa. L’interrogativo, semmai, è sulla reazione dei tifosi rossoneri”.

