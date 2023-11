Dumfries dall’Olanda: «Mi sento bene, 50 presenze in Nazionale? Grande orgoglio» Le parole dell’esterno nerazzurro

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell‘Olanda, Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato cosi:

«Mi sento bene e in forma. Ovviamente è fastidioso che questi ragazzi siano out a causa degli infortuni, nessuno lo fa apposta. Ci alleniamo intensamente e duramente per affrontare le competizioni. A volte gli infortuni sono cause di forza maggiore, ma offre sempre opportunità ad altri ragazzi. Siamo concentrati e sappiamo cosa accadrà domani. Dobbiamo iniziare meglio di come abbiamo iniziato lì. 50 presenze? Questo ti dà una sensazione di grande orgoglio. Sono onorato di essere già riuscito a raggiungere questo obiettivo»

