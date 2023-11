Van Hooijdonk: «Forse mio padre verrà a vedermi contro l’Inter, Arnautovic? Mi ha dato consigli» Le parole del classe 200′

Sydney van Hooijdonk, attaccante del Bologna, ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport:

«Se i miei vengono a trovarmi? Mio padre quest’anno non è ancora venuto. Verrà. Forse per la Coppa Italia contro l’Inter. Mia madre è venuta ad aiutarmi quando ho preso una nuova casa. Adesso vivo in centro. Arnautovic? Dicono che è un po’ crazy, ma per me è un bravo ragazzo. Mi ha chiamato un paio volte. Ha giocato in Olanda, parla anche la mia lingua. Consigli non me ne ha dati»

