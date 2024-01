Denzel Dumfries è sempre più lontano da siglare il suo rinnovo con l’Inter, a causa delle richieste spropositate mosse al club

Come rende noto Transfermarkt, Denzel Dumfries non è mai stato così lontano dall‘Inter, e il suo caso è uno dei più spinosi al momento.

Il rinnovo diventa una chimera, a causa dell’ingaggio richiesto dall’esterno olandese: attualmente percepisce 3,3 milioni di euro lordi e la richiesta per restare in nerazzurro è di 9,3 milioni. Il corrispettivo di Adrien Rabiot alla Juventus (anche il francese per altro in via di scadenza di contratto).

Inter News 24

