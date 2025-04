Dumfries e Zielinski, tempi lunghi o scelta precisa? Cosa filtra da Appiano

Due giocatori restano fuori anche oggi: da Appiano arrivano notizie riguardanti le loro condizioni.

La gioia per la qualificazione alle semifinali di Champions League ha lasciato spazio a un cauto realismo ad Appiano Gentile. Nonostante l’euforia che circonda l’ambiente nerazzurro, Simone Inzaghi deve fare i conti con due situazioni che rischiano di pesare nel momento decisivo della stagione. Il successo europeo ha dimostrato la solidità del gruppo, ma proprio ora che l’Inter è chiamata a giocarsi tutto su più fronti, due pedine importanti continuano a restare fuori dai radar; il loro apporto sarebbe fondamentale per limitare un grosso problema emerso anche ieri. L’allenamento odierno ha confermato quanto già si sospettava ieri, subito dopo la sfida con il Bayern Monaco: non ci sono stati passi avanti significativi.

Dumfries e Zielinski, dubbi sulla gestione fisica

Anche oggi, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski non hanno lavorato in gruppo. Sono stati nuovamente costretti a seguire un programma personalizzato, segno che le loro condizioni non sono ancora considerate soddisfacenti dallo staff tecnico. La sensazione diffusa è che il recupero stia procedendo con una certa lentezza, soprattutto nel caso del centrocampista polacco, i cui guai fisici iniziano a destare qualche preoccupazione. L’olandese sembra leggermente più avanti, ma il suo rientro non appare imminente. I preparatori stanno evitando ogni tipo di accelerazione per non compromettere la tenuta atletica nelle settimane cruciali che porteranno alla conclusione del campionato e alla doppia sfida europea.

Tempi diversi per i due rientri: la verità da Sky Sport

Le notizie riportate da Sky Sport fanno chiarezza sulla reale situazione dei due infortunati. L’obiettivo del club è recuperare Dumfries tra la trasferta di Roma e l’andata con il Barcellona, un margine temporale che lascia aperta la possibilità di un suo utilizzo già nella sfida di Serie A. Più complesso invece lo scenario relativo a Zielinski, per il quale si parla di tempi più lunghi. La sua presenza nelle semifinali resta in forte dubbio, complice un fastidio che non accenna a diminuire.

