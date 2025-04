Dalla Juve all’Inter? Un’ipotesi che sembrava impossibile potrebbe realizzarsi

Sta circolando una voce clamorosa: un attaccante simbolo della Juve potrebbe finire all’Inter? Dietro le quinte si muove qualcosa di grosso.

L’Inter ha già iniziato a programmare la prossima stagione, e la priorità assoluta riguarda il reparto offensivo. Due uscite sono ormai considerate praticamente certe: Arnautovic e Correa viaggiano verso lo svincolo, con margini quasi nulli per un cambio di rotta. Con almeno due slot da riempire in avanti, i dirigenti nerazzurri sono alla ricerca di alternative all’altezza, ma anche in grado di integrarsi subito. Il punto non è solo numerico: serve qualità, personalità, gol. E in questo senso, il club non intende farsi trovare impreparato.

Una pista italiana fa discutere: l’Inter riflette

Il profilo ideale, secondo gli uomini mercato, dovrebbe conoscere già la Serie A, avere margini di crescita e accettare una piazza dove la pressione si respira ogni giorno. Negli ultimi giorni, durante un intervento a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha lanciato una suggestione forte. Ha parlato di un attaccante per il quale “ci sarebbe la fila” intorno ai 25-30 milioni. Cifra considerata abbordabile per un affare con margini anche di rivendibilità. A quel prezzo, ha aggiunto, “la Juventus non può fare troppo la difficile: altrimenti rischia di perderlo a zero”. La bomba è stata sganciata senza troppi giri di parole, con un riferimento preciso a un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A.

Vlahovic-Inter: idea folle o qualcosa in più?

Il nome che agita i pensieri dei tifosi è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo piace da tempo all’Inter, ma finora l’ipotesi è rimasta chiusa nel cassetto per motivi riguardanti lo stipendio dell’ex Fiorentina. Eppure, la Juventus potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover valutare offerte attorno ai 30 milioni, pur di non rischiare un’altra minusvalenza in bilancio. Se il giocatore accettasse un contratto compatibile con i parametri nerazzurri, la trattativa – oggi solo ipotetica – potrebbe diventare una vera occasione. Il problema è che il serbo guadagna 12 milioni di euro a stagione: un’enormità.

