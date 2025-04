Thuram via? È un segnale in particolare ad inquietare i tifosi dell’Inter

Thuram sta vivendo una stagione straordinaria, ma dietro l’entusiasmo si nasconde una situazione che potrebbe cambiare da un momento all’altro.

L’Inter sta vivendo una stagione straordinaria anche grazie alle giocate di Marcus Thuram, protagonista indiscusso nel reparto offensivo. L’attaccante francese, arrivato due estati fa a parametro zero, ha finalmente raggiunto quella continuità che gli era mancata l’anno scorso. Con il passare dei mesi ha convinto chiunque, trascinando i nerazzurri in campionato e in Europa con prestazioni da top player assoluto. I numeri parlano chiaro: 17 gol e 9 assist in 41 presenze stagionali, segno di una crescita esponenziale sotto la guida di Simone Inzaghi anche se qualche periodo negativo capita ancora. Le sue qualità tecniche e fisiche, abbinate a un’intelligenza tattica sempre più raffinata, lo hanno reso uno dei profili più ammirati del panorama internazionale.

Rinnovo complicato, clausola pericolosa

Nonostante i sorrisi e le dichiarazioni rassicuranti, in casa Inter si vive una certa tensione per il futuro del numero 9. Nel contratto di Thuram è presente una clausola da 85 milioni di euro che, se attivata, non darebbe margini di manovra al club. La dirigenza ha già avviato da tempo i contatti per un rinnovo che possa eliminare questa possibilità, ma l’accordo definitivo non è ancora stato trovato. Le parti continuano a parlarsi, ma ogni passo sembra più lento del previsto. Intanto, alcune big europee osservano da lontano la situazione, pronte a intervenire se dovesse aprirsi uno spiraglio. La volontà di Thuram, fino a oggi, è sempre sembrata chiara: restare a Milano e continuare a vincere. Ma nel calcio, come sappiamo, le cose possono cambiare rapidamente.

Cessione possibile, due condizioni da rispettare

A riaccendere i dubbi ci ha pensato il giornalista Giorgio Musso durante l’ultima puntata di Ti Amo Calciomercato. Secondo quanto rivelato, la dirigenza interista non avrebbe ancora abbandonato la pista che porta a Jonathan David, attaccante in procinto di svincolarsi dal Lille. Un dettaglio non banale, che potrebbe anticipare un cambiamento nel reparto offensivo. Lautaro Martinez è considerato incedibile, dunque tutti gli indizi portano a Thuram. La cessione non è prioritaria, ma potrebbe diventare realtà in presenza di due condizioni ben precise: un’offerta da almeno 75-80 milioni e il via libera del giocatore. Solo con entrambi questi fattori l’Inter prenderebbe in considerazione l’addio. Per ora, Thuram è concentrato sulla lotta Scudetto e sul sogno Triplete, vedremo ciò che succederà in estate.

