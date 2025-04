Zalewski, qualcosa non torna: l’Inter lo perde così?

I nerazzurri tentennano, la Roma osserva e un altro club è pronto ad intervenire: intorno a Zalewski sta succedendo qualcosa.

Saranno settimane ad alta tensione per l’Inter, attesa da un finale di stagione che può riscrivere la storia recente del club. Simone Inzaghi ha costruito, con pazienza e risultati, una macchina quasi perfetta, capace di dominare in campionato e dare spettacolo. Ma mentre la squadra si gioca tutto in campo, fuori dal rettangolo verde si muovono i dirigenti. Il club nerazzurro potrebbe cambiare tanto in vista della prossima stagione: la società ha fatto intendere di voler operare in una certa maniera. Tra le tante sfide che attendono Marotta e Ausilio, una in particolare rischia di pesare più delle altre. Un nome insospettabile è tornato improvvisamente al centro dei pensieri nerazzurri, ma questa volta potrebbe essere troppo tardi. Il pericolo arriva, come spesso accade, da Torino.

La Juve si muove in silenzio: Cambiaso verso l’addio

Dalla Continassa arrivano segnali evidenti. Andrea Cambiaso è uno dei nomi più caldi in uscita: piace in Premier League con il Manchester City in pole ed altri club in agguato. La Juventus sa che perderlo significherebbe dover intervenire subito, con decisione, per non compromettere l’equilibrio sulle corsie esterne. Ed è qui che torna utile un vecchio pallino: Nicola Zalewski. Il laterale, arrivato a gennaio all’Inter dalla Roma, ha convinto solo a metà. Secondo Inter Live, il club nerazzurro, non pienamente soddisfatto del rendimento, non vuole versare i 6,5 milioni previsti per il riscatto, almeno non alle condizioni attuali. Si è aperto così uno spiraglio inaspettato che la Juve sembra pronta a sfruttare.

Colpo a sorpresa: Zalewski verso Torino

Mentre l’Inter temporeggia cercando uno sconto, la Juventus prepara l’affondo. Zalewski, fuori dai progetti della Roma e in attesa di certezze da Milano, può rappresentare la soluzione ideale per i bianconeri. Giovane, duttile, già abituato al campionato italiano: il profilo giusto al momento giusto. Cristiano Giuntoli ha riallacciato i contatti con la Roma, pronto a inserirsi e chiudere prima dell’Inter. Per i nerazzurri sarebbe una sconfitta pesante, non tanto per il valore assoluto del calciatore, ma per il significato simbolico dell’operazione: perdere un potenziale rinforzo a vantaggio dell’acerrima rivale proprio mentre si cerca di costruire il futuro.

Leggi l’articolo completo Zalewski, qualcosa non torna: l’Inter lo perde così?, su Notizie Inter.