L’esterno destro olandese potrebbe ben presto rivedere al ribasso le richieste per il rinnovo del contratto col club nerazzurro.

Nell’Inter che domani alle 18 sfiderà il Lecce al Via del Mare dovrebbe esserci dal primo minuto anche Denzel Dumfries; il tutto in attesa di chiarire il suo futuro.

Verso la forma migliore

L’ex PSV Eindhoven dopo essersi infortunato a fine dicembre 2023 ha faticato a ritrovare una condizione fisica accettabile e complice la mancanza di impegni infrasettimanali ha visto pochissimo il campo. Darmian è stato quasi sempre il titolare ma nelle ultime settimane l’olandese ha cominciato a far vedere grossi miglioramenti. Contro la Salernitana ha realizzato un goal e un assist ma è entrato molto bene anche nei minuti finali del match di Champions League con l’Atletico Madrid.

Denzel Dumfries

Cambia tutto per il futuro

Il suo futuro sembrava segnato visto che la trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2025 si era interrotta: i nerazzurri volevano prolungare quasi raddoppiandogli lo stipendio attuale ma lui ha chiesto 1,5 milioni in più a stagione. L’Inter non aveva intenzione di rilanciare oltre i 4 milioni all’anno, che poi è anche lo stipendio di Dimarco, e pensava già a pianificare la cessione a fine stagione per non perderlo a costo zero come avvenuto per Skriniar. Dumfries ci ha pensato su per diversi mesi e secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe maturato la decisione di abbassare le pretese perché in nerazzurro si trova molto bene. Vedremo se effettivamente la trattativa per il prolungamento si riaprirà.

