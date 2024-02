Dumfries Inter, l’addio in estate non è più così scontato! L’olandese ci ripensa Ecco cos’è cambiato per il suo futuro

Tutto lasciava pensare che le strade di Denzel Dumfries e l’Inter si sarebbero separate dopo che la trattativa per il rinnovo di contratto dell’olandese ha subito una brusca frenata fino a bloccarsi del tutto. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, qualcosa sta cambiando e non è più così certo l’addio del calciatore in estate.

L’esterno nerazzurro ha infatti capito che non è così facile trovare un club più forte dell’Inter che lo accontenti anche nelle sue richieste economiche contrattuali. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 ed il dialogo tra il suo entourage ed i nerazzurri per il prolungamento di contratto non si è mai del tutto spento. L’ipotesi rinnovo non è dunque da scartare a priori, anche se la cessione resta comunque lo scenario più probabile anche per permettere al club di fare cassa.

L’articolo Dumfries Inter, l’addio in estate non è più così scontato! L’olandese ci ripensa Ecco cos’è cambiato proviene da Inter News 24.

