L’esterno canadese arrivato ad inizio gennaio in pochissimo tempo ha fatto vedere qualche buon segnale che chiaramente andrà confermato in futuro.

L’Inter ha vinto contro la Salernitana una gara senza storia e, complice il pareggio della Juventus a Verona di ieri pomeriggio, ha allungato ancora di più in vetta alla classifica. I nerazzurri hanno un vantaggio di 9 punti sulla seconda e una gara in meno anche se oggi il Milan può superare i bianconeri. L’Inter però non può rilassarsi, come ha detto giustamente Inzaghi dopo l’ultima vittoria: “Dobbiamo restare concentrati anche quando dormiamo“; le parole del tecnico.

Simone Inzaghi

Arma in più

L’allenatore però può disporre di una freccia in più nel proprio arco: i primi minuti in una partita ufficiali con l’Inter di Tajon Buchanan sono stati molto positivi, come evidenzia Tuttosport. Chiaramente va sottolineato che le condizioni per lui erano ideali: la gara era già abbondantemente chiusa e c’erano spazi. Al di là di questo però in 13 minuti il canadese ha dimostrato di poter giocare anche sulla sinistra, di avere buona corsa, ottima tecnica e soprattutto dribbling, cosa rara in quel di Appiano Gentile. Insomma è parso a molti che l’ex Club Brugge sia il sostituto ideale di Juan Cuadrado e che abbia caratteristiche che nessuna ha nella rosa nerazzurra. Serviranno ulteriori conferme in futuro, dopo altre lezioni di tattica “Inzaghiana” e di lingua italiana; Buchanan vuole incidere sin da subito.

L’articolo 13 minuti non possono bastare ma sono un buon inizio: Buchanan c’è proviene da Notizie Inter.

