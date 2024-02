Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Saul Niguez, ha detto la sua in vista dell’Inter, dopo la vittoria contro il Las Palmas

Intervenuto nel postpartita di Atletico Madrid Las Palmas, il centrocampista dei colchoneros Saul Niguez lancia la sfida all’Inter in vista del match di martedì per gli Ottavi di Finale di Champions League.

LAS PALMAS – «Vittoria importante, era importante vincere dopo due sconfitte consecutive non tanto per i tre punti in sé, che sono stati fondamentali, ma per come sono arrivati: fin dall’inizio abbiamo spinto forte, trasmettendo alla gente la voglia che avevamo di vincere. Abbiamo vinto tanti duelli, l’80-85% erano nostri, questo ci ha portato ad essere in vantaggio nel primo tempo».

SQUADRA – «Arriviamo molto bene mentalmente alla gara di San Siro. La cosa bella di questa squadra è che siamo tutti capaci di fare bel calcio, chi sta in panchina esce e rivoluziona il gioco, poi l’allenatore dà l’opportunità agli altri e loro cercano di dare il massimo. Ci sono volte che esce e altre volte no. L’atteggiamento c’è e nessuno può biasimarci per questo».

L’articolo Saul sfida l’Inter: «Arriviamo bene alla gara di San Siro, sappiamo fare un bel calcio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG