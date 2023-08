Intervenuto nel postpartita della sfida di stasera vinta dall’Inter contro il Cagliari, Denzel Dumfries ha parlato così

Al termine di Cagliari-Inter, Denzel Dumfries ha risposto alle domande dei giornalisti nel postpartita. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «L’allenatore è sempre molto agitato in panchina, parla molto, ma io sono pronto, mi piace il suo modo di spronarci e cerco di dare il mio contributo anche in attacco. Cerchiamo di stare compatti, recuperare la palla alti, tenere palla e poi andare ad attaccare l’avversario. Lo scudetto è il nostro primo obiettivo, l’anno scorso abbiamo fatto una buona Champions ma ora vogliamo lo scudetto e la seconda stella. E’ molto importante per i tifosi».

L’esterno olandese si è fermato anche ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Dobbiamo essere più concentrati e concedere meno gol facili all’avversario, cosa che la scorsa stagione capitava. La competizione con Cuadrado? Mi piace, ogni partita dobbiamo lottare per il posto. Lui ha esperienza, è diverso da me ma mi piace questa competizione. Ci siamo parlati tra di noi e ci siamo detti che non potevamo fare partite da 9 e partite da 4, dovevamo essere più lineari. Lukaku alla Roma Grande giocatore e ho rispetto per lui, sono contento che abbia un nuovo club e spero non ci segni contro. Non ho problemi con lui, la scorsa stagione abbiamo condiviso bei momenti».

Infine, le sue dichiarazioni ad InterTV.

QUANTO MI MANCAVA IL GOL? – «Tanto. Non facevo gol in campionato da troppo tempo. Ma adesso guardiamo già avanti, l’importante è vincere, a prescindere da chi fa gol».

SE ABBIAMO PREPARATO COSÌ LA GARA? – «Sì. Quest’anno facciamo più gol dell’anno scorso e sono felice di aver segnato oggi».

QUANTI GOL E ASSIST FARÒ – «Questo è difficile. Ma voglio fare più gol e assist possibili per aiutare la squadra».

SUL NUOVO GRUPPO – «Sì, siamo una bella squadra. Abbiamo perso tanti giocatori ma abbiamo acquisito giocatori nuovi con tanta qualità. Quando vieni all’Inter vieni in una famiglia, ed è questa la cosa bella».

