In conferenza stampa, Simone Inzaghi commenta la vittoria dell’Inter contro il Cagliari nella seconda giornata di campionato.

PARTITA- «Abbiamo fatto due ottime gare. Avevo chiesto alla vigilia ai ragazzi di approcciare bene la gara perché giocavamo contro una neopromossa in uno stadio che ti trascina. Abbiamo impattato molto bene il match, nel secondo tempo abbiamo gestito senza soffrire più di tanto. Sono contento di come i ragazzi lavorino quotidianamente».

MKHITARYAN- «Sembrerebbe solo una botta, ma il ragazzo adesso ha molto dolore».

THURAM-DZEKO- «Sono due giocatori diversi. Dzeko ha fatto due anni straordinari. Thuram ha fatto una grande gara, ha legato molto bene il gioco. Il ragazzo è arrivato da 40 giorni, sembra giochi da più tempo con noi. Deve continuare così, poi arriveranno anche le soddisfazioni personali. Per me sono più importanti le prestazioni di squadra. Gli ho fatto i complimenti».

INTER E CAMPIONATO- «Erano due gare non semplici, la squadra è stata brava a preparare nel migliore dei modi. Molto bene chi ha incominciato e i subentrati. Dobbiamo continuare così. Ora abbiamo un’altra partita che sarà impegnativa come le altre».

RANIERI– «Gli ho fatto i complimenti. Per lui parla ciò che ha fatto in carriera. Cambiando modulo ha cercato di cambiare l’inerzia del gioco. L’anno scorso ha fatto veramente qualcosa di speciale nel riportare il Cagliari in serie A»

