Come riporta Opta, grazie alla vittoria per 0-2 sul Cagliari, l’Inter ha segnato un record nella propria storia.

5 – Inter have won each of their opening two matches of a Serie A campaign for five seasons in a row for the first time in their history. Spark.#CagliariInter pic.twitter.com/6sSZD9iTky

