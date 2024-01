Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione, dopo ottime prove disputate con la maglia nerazzurra: il pagellone del 2023

Denzel Dumfries, reduce da un Mondiale eccezionale, ha affrontato un inizio di anno difficile all’Inter, influenzato dalle voci di interesse delle big della Premier League.

Simone Inzaghi reagisce, limitando le sue presenze. Dopo una breve pausa, Dumfries ritorna in forma, diventando un elemento chiave sulla destra con assist e incursioni offensive. Nella nuova stagione, approfittando dell’assenza di Cuadrado, si afferma come indispensabile, contribuendo con gol e assist. Nonostante uno stop per infortunio, ritorna in campo e il futuro contrattuale rimane incerto, con la possibilità di un addio estivo che prima non sembrava contemplato.

Voto: 6.5

L’articolo Dumfries, pagellone Inter 2023: addio in estate per l’esterno olandese? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG