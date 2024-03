Denzel Dumfries sa come si parla, ecco le sue parole dopo Bologna-Inter, così il nerazzurro si è espresso sui propri social, il post

Denzel Dumfries suona la carica. Intervenuto sul proprio profilo social il nerazzurro ha espresso il proprio pensiero sul big match che si è consumato questa sera Bologna-Inter. Ecco il commento del terzino, bellissime parole che hanno confezionato centinaia di commenti e dozzine di like. Qui post Instagram.

DUMFRIES – «No shortcuts on the road to success #FORZAINTER» (Non ci sono scorciatoie sulla strada del successo, ndr).

L’articolo Dumfries parla da leader dopo Bologna-Inter: post da brividi – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG