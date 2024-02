L’esterno olandese viene messo molto spesso nell’elenco dei cedibili e praticamente ad ogni sessione estiva si ritiene possa partire.

Denzel Dumfries venerdì scorso è tornato a giocare da titolare dopo molte gare in cui ha fatto la riserva di Darmian; contro la Salernitana è arrivato un goal facile facile e un “mezzo” assist, un cross deviato che poi ha provocato la rete di Arnautovic.

Incognita

L’esterno nelle prossime settimane cercherà di mettere in difficoltà Inzaghi per le gerarchie sulla fascia destra e non è detto che già ci sia riuscito in vista della gara di martedì. L’ex PSV Eindhoven ha fatto vedere di essersi messo alle spalle i problemi fisici e soprattutto di aver migliorato sensibilmente la sua condizione fisica. Il futuro però è un incognita: l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 ed un rinnovo al momento è improbabile perché c’è distanza tra domanda ed offerta. Dumfries chiede uno stipendio di 5 milioni a stagione e l’Inter gliene offre 4: le due parti in causa sembrano ferme sulle proprie posizioni e se ciò non cambierà a giugno ci sarà una cessione.

Denzel Dumfries

La novità

Secondo la Gazzetta dello Sport il giocatore potrebbe rivalutare la sua posizione in fase di trattativa perché si starebbe rendendo conto di quanto sia difficile trovare un club migliore di quello nerazzurro. Se effettivamente tutto ciò fosse confermato si riaprirebbero spiragli per il rinnovo; in conclusione, una sua cessione sembra ancora l’ipotesi più probabile.

