L’Inter si allena ad Appiano Gentile, quanta intensità per i nerazzurri come palesano le foto della seduta

L’Inter continua a correre e lo fa a grandissima intensità. I nerazzurri sono scesi oggi in campo ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida in programma contro l’Atletico Madrid. Come palesano gli scatti pubblicati sul profilo Instagram del club meneghino, Simone Inzaghi deve aver fatto aumentare i giri del motore ai suoi.

INTER – «Training» (Allenamento. con spunta di affermazione, ndr).

