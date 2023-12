L’emergenza infortuni del club nerazzurro, che comunque è molto minore di quella di altre squadre, sta per terminare.

L’Inter dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce il 23 dicembre ha riposato per 2 giorni ed oggi si è tornata ad allenare ad Appiano Gentile; gli infortunati Dumfries, Lautaro Martinez e Dimarco hanno lavorato anche ieri e l’altro ieri per accelerare i rispettivi recuperi.

Inzaghi sorride

Gli infortuni in contemporanea di Dumfries e Cuadrado e la scarsa forma fisica di Pavard, rientrante da un brutto infortunio alla rotula del ginocchio, hanno messo in difficoltà il tecnico che però ha trovato in Bisseck una buona risorsa. Il tedesco ha dovuto accelerare l’ambientamento e nell’ultima partita ha anche trovato il goal. Inzaghi si rallegra per le novità che arrivano dall’olandese: la Gazzetta dello Sport riporta che ieri e oggi si è allenato a parte ma a buon ritmo. Ciò significa che può recuperare per la gara di Marassi di venerdì 29, ora spetta all’allenatore decidere se convocarlo o meno; di sicuro non sarà in grado di partire titolare. Domani l’ex PSV Eindhoven potrebbe tornare in gruppo.

Federico Dimarco

Rientro rimandato

Dimarco e Lautaro non ci saranno a Genova, laddove la Juventus è stata fermata sull’1-1, tanto per far capire quali insidie nasconde questa gara. Non si tratta di una bruttissima notizia visto che rientra nelle previsioni: i due proveranno a rientrare per il match della Befana contro l’Hellas Verona.

L’articolo Dumfries sulla via del recupero, per Lautaro e Dimarco se ne parla la settimana prossima proviene da Notizie Inter.

