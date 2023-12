La Superlega fa sul serio e, secondo quanto riportato da Cadena Cope, avrebbe già stanziato 15 miliardi di euro

La Superlega fa sul serio e, secondo quanto riportato da Cadena Cope, avrebbe già stanziato 15 miliardi di euro per far partire la competizione.

Nello specifico, sarebbero 5 miliardi per ciascuna delle prime tre stagioni in cui si disputerà il torneo. Una parte di questa somma, 400 milioni di euro, dovrebbe essere invece destinata al fondo di solidarietà per il calcio dilettantistico e per i club che non partecipano alla Superlega.

