Ange Postecoglu, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Christian Romero.

PAROLE – «No, no. Non va bene. Ha fatto una TAC, quindi starà fuori per quattro o cinque settimane. Tutti gli altri se la sono cavata bene. Ci sono alcuni giocatori doloranti, ma abbiamo avuto una settimana di allenamento più o meno più facile, gli ultimi giorni comunque ma tutti gli altri stanno bene».

