Quasi definito il prolungamento dell’olandese, restano sei giocatori tra seconde linee e titolari col contratto in scadenza nel 2025. Analizziamoli

In una realtà calcistica dove la gestione contrattuale dei giocatori è spesso al centro dell’attenzione mediatica, l’Inter di Milano si trova a un bivio strategico con alcuni dei suoi elementi chiave. Nel cuore di questa tematica c’è il rinnovo di Denzel Dumfries, segnale forte di una pianificazione a lungo termine che però lascia aperte altre questioni legate al futuro contrattuale di sei membri della rosa di Simone Inzaghi.

Il punto sulla situazione di Dumfries

Denzel Dumfries sembra essere destinato a continuare la sua avventura in nerazzurro con un contratto esteso oltre l’attuale scadenza del 30 giugno 2025. Questa mossa dimostra la fiducia e l’investimento della dirigenza verso il terzino olandese, pezzo pregiato della scacchiera tattica di Inzaghi.

Denzel Justus Dumfries

In equilibrio tra continuità e rinnovamento

Oltre a Dumfries, altri sei giocatori vedranno il proprio contratto in scadenza nella prossima estate. Si tratta di elementi che spaziano dall’estremo difensore al reparto offensivo, ognuno con proprie peculiarità e situazioni contrattuali.

In porta, c’è il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, le cui prospettive di riconferma saranno valutate a fine stagione.

La linea difensiva contiene tre nomi rilevanti: Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Darmian, esterno destro classe 1989, non ha ancora iniziato trattative per il rinnovo, malgrado sia considerato una pedina affidabile dal tecnico Inzaghi. Acerbi, con opzione a favore del club nel suo contratto, e De Vrij, olandese guadagnante 3,8 milioni netti annui, sono entrambi sotto esame, con la dirigenza che dialogherà inevitabilmente su di loro con la nuova proprietà, rappresentata da Oaktree.

Il destino degli attaccanti

In attacco, il futuro appare incerto per Joaquin Correa e Marko Arnautovic, rimasti a Milano ma con salari significativi e ruoli relevanti nelle strategie di gioco. Correa, argomento di discussioni per il suo status di “quinta punta” e Arnautovic, in scadenza e con una carriera ormai avanzata nell’età, sembrano direzionarsi verso un addio, a meno di sorprese inaspettate.

Analisi e prospettive

Queste situazioni contrattuali delineano un quadro importante per l’Inter, in un momento cruciale della stagione. La gestione delle risorse umane sarà strategica non solo per gli obiettivi immediati ma anche per la prospettiva futura del club. La capacità di negoziare efficacemente i rinnovi, mantenendo un equilibrio tra la continuità tecnica e la sostenibilità finanziaria, determinerà senza dubbio il successo sportivo e amministrativo dell’Inter sui fronti nazionale e internazionale.

