La Serie A si prepara a tornare in campo dopo la pausa dedicata alle nazionali, portando con sé derby emozionanti e sfide chiave per la classifica. Una di queste vedrà l’Inter, attuale capolista, affrontare il Monza in un derby lombardo che promette scintille. Le scelte tattiche e di formazione di Simone Inzaghi per questo incontro sono al centro delle attenzioni, specie considerando l’imminente calendario fitto di impegni per i nerazzurri, tra cui spiccano gli scontri con il Manchester City in Champions League e il Milan in campionato.

Dubbi e strategie di Inzaghi

Simone Inzaghi, alla luce della ricca rosa a sua disposizione e dei numerosi impegni sul fronte nazionale e internazionale, si trova di fronte a scelte complesse. Il dilemma principale riguarda se puntare sulla formazione tipo o se fare affidamento su coloro che, durante la pausa, hanno brillato con le rispettive nazionali. Questo momento della stagione richiede un uso sapiente di tutti gli elementi della squadra, optando per un turnover che mantenga freschezza fisica e mentale, senza sacrificare la qualità e l’efficacia sul campo.

Lautaro Martinez

Turnover e possibili sorprese

La sfida contro il Monza potrebbe vedere delle scelte sorprendenti in campo, con Lautaro Martinez e Taremi che potrebbero essere lasciati a riposo a seguito dei loro impegni internazionali. Ciò aprirebbe le porte a giocatori come Arnautovic, che avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore in un contesto di alta competizione. Anche il reparto di centrocampo vedrà delle riflessioni importanti, con giocatori come Calhanoglu, che hanno avuto un carico di lavoro gestito durante la pausa, e potenziali debutti da parte di nuovi acquisti come Zielinski, visto da Inzaghi non solo come mezzala ma anche in una possibile veste di regista. Barella e Mkhitaryan sembrano essere punti fermi per l’allenatore, nonostante la presenza di talenti emergenti come Frattesi, pronti a ricoprire ruoli di primo piano quando chiamati in causa.

Difesa e portiere: Le conferme

Nel reparto difensivo, l’Inter può contare su figure stabilite come Pavard, Acerbi e Bastoni, che davanti a Sommer costituiranno il baluardo difensivo nerazzurro. Nonostante l’assenza di Dimarco, sostituito da Carlos Augusto a causa dell’impegno in Nazionale, la squadra mostra di avere soluzioni valide e affidabili anche in difesa, confermando un mix di esperienza e nuovi talenti pronto a fronteggiare le sfide che attendono l’Inter nel corso di una stagione lunga e impegnativa.

La probabile formazione

Inter (352): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic

