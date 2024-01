Dumfries verso l’addio? La mossa dell’Inter per mettersi al sicuro: i dettagli. Intanto la sua cessione dipenderà da una cosa

Il calciomercato Inter si prepara all’idea di poter perdere Denzel Dumfries a giugno. La trattativa per il rinnovo di contratto dell’esterno olandese sembra essersi arenata, così i nerazzurri faranno di tutto per monetizzare una sua cessione in estate, evitando di perderlo a zero tra due anni.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, un suo eventuale addio a giugno dipenderà dalle offerte che verranno presentate sul tavolo dei dirigenti di Viale della Liberazione. Intanto i nerazzurri si sono già portati a casa il suo eventuale sostituto: Tajon Buchanan. Il canadese, arrivato a gennaio dal Club Bruges, rappresenta ben più di un rimpiazzo all’infortunio di Cuadrado.

L’articolo Dumfries verso l’addio? La mossa dell’Inter per mettersi al sicuro: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG