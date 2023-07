Il procuratore Sabatino Durante è piuttosto scettico sull’operato dei nerazzurri in materia di calciomercato.

News.Superscommesse ha intervistato l’intermediario e agente FIFA Sabatino Durante che si è espresso così sulle mosse di mercato dell’Inter. “Mi spaventa la probabile cessione di Onana. Oggigiorno puoi sostituire qualsiasi giocatore, Lautaro Martinez compreso”.

Sergej Milinkovic-Savic

“Ma Onana no: la sua bravura ed il suo coraggio sono difficilmente replicabili. E’ vero che abbiamo fatto una finale di Champions League ma, da tifoso dell’Inter, invece di Frattesi, ottimo calciatore, ma a livello di Barella, mi sarei aspettato un Milinkovic-Savic“. La notizia di oggi è che il serbo sembra in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita come tanti suoi colleghi. I nerazzurri avrebbero intenzione di sostituire Onana con Sommer del Bayern Monaco e Trubin dello Shakhtar Donetsk.

