Dybala allo scoperto: «Voglio sempre vincere trofei. Futuro? Dico questo». Le dichiarazioni dopo la tripletta al Torino

Prima tripletta di Dybala con la maglia della Roma. L’ex Juve, a DAZN, ha parlato anche del suo futuro.

DYBALA – «Io voglio sempre vincere qualche trofeo. Ovviamente il percorso in Europa League è ancora lungo, ma noi sappiamo quali siano i nostri obiettivi e lavoriamo ogni giorno per andarli a prendere. Quando arrivai qui dissi che mi sembrava una vita che ero qui. Il futuro non so cosa mi prospetti, ma sicuramente mi godo il presente».

