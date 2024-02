Padovano sicuro: «La Juve tornerà vincente! Vi racconto il mio calvario durato 17 anni». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

A Torino, presso la Feltrinelli, l’ex Juve Michele Padovano ha presentato il suo libro “Dalla Champions alla Libertà”. Le sue parole a Radio Bianconera.

PADOVANO – «Quale il mio gol più bello? Questo, che nulla ha a che vedere con i gol in Champions. Sono stati 17 anni di calvario insieme alla mia famiglia. Abbiamo vissuto momenti terribili, ora possiamo vedere il futuro in maniera più serena e vorrei mettere una bella pietra sopra. La Juve di oggi? Giuntoli credo che riuscirà a risolvere i problemi, di sicuro con o senza Allegri vedremo il prossimo anno tornerà a lottare per il titolo».

