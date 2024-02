Impallomeni su Allegri: «Dobbiamo fidarci di Giuntoli. Per me resta all’80%». Le dichiarazioni sul futuro del tecnico

A TMW Radio, Impallomeni si è espresso così sul futuro alla Juve di Massimiliano Allegri.

IMPALLOMENI – «Al di là delle considerazioni personali, dobbiamo fidarci delle parole di Giuntoli che dice che rimarrà. Se lo dice lui, dobbiamo credergli. Se uno non ha le idee chiare non parla così un dg. Per me all’80% rimane. Se parla così non lo fa senza aver consultato la società, giusto poi lasciarsi una porta aperta. Questa squadra non è all’altezza per vincere un titolo ma per fare campionati di vertice. Lo sanno tutti dentro la Juve, questa squadra non è stata concepita per vincere titoli. Poi se vogliamo dare tutte le colpe ad Allegri ok, ma il calcio è un’altra cosa».

The post Impallomeni su Allegri: «Dobbiamo fidarci di Giuntoli. Per me resta all’80%» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG