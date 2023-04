Dybala decisivo nel recupero: «Col Feyenoord come in Lazio Juve». Le similitudini dell’argentino sui due gol

Paulo Dybala, ex numero 10 della Juve, ha parlato a Sky Sport del suo gol che ha portato la Roma ai supplementari.

GOL COME QUELLO ALLA LAZIO – «Per come è finita l’azione si perché sono andato in scivolata. L’inizio è stato diverso ma il minutaggio anche era lo stesso. Quella porta mi porta fortuna».

