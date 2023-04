Juve Siviglia: alla scoperta degli avversari in semifinale di Europa League. Da giocatori, formazione e allenatore alle curiosità sugli spagnoli

Sarà dunque Juve Siviglia in una delle due semifinali di Europa League. Doppio confronto per i bianconeri con la squadra spagnola tra andata e ritorno (prima all’Allianz Stadium, poi in Spagna), per decretare una delle due finaliste di Budapest che affronterà la vincente di Roma Bayer Leverkusen. Andiamo a scoprire la squadra spagnola tra giocatori chiave, formazione, allenatore e curiosità.

Juve Siviglia: la stagione degli spagnoli tra Liga ed Europa League

Il Siviglia occupa attualmente il 13esimo posto nella Liga spagnola, dove è reduce da una stagione a dir poco deludente e travagliata. Il club andaluso è uscito solo nelle ultime settimane dalle zone basse della classifica, trovandosi nella scomoda posizione di lottare per la salvezza. Nel corso dell’anno sono arrivati due esoneri, quelli di Lopetegui e Sampaoli, e solo il terzo allenatore scelto dalla società, Jose Luis Mendilibar, è riuscito ad allontanare gli ultimi tre posti, con il Valencia terz’ultimo distante oggi otto lunghezze. Il Siviglia sta vivendo il miglior momento della sua stagione e tra campionato ed Europa League non perde dallo scorso 19 marzo. Nell’ultimo mese sono arrivate tre pareggi e due vittoria, l’ultima sotto forma di trionfo contro il Manchester United di ten Hag, indicato come il grande favorito per la vittoria dell’Europa League. En-Nesyri e compagni hanno travolto i Red Devils con un netto 3-0 dopo il rocambolesco 2-2 dell’Old Trafford. Adesso la situazione in Liga è più rassicurante e il Siviglia può puntare tutto sulla sua competizione, l’Europa League, già vinta ben sei volte.

Juve Siviglia, quanti ex Serie A. I giocatori chiave e a chi fare attenzione

A Siviglia c’è anche un mini “colonia” di ex Serie A. Sono ben cinque i calciatori che nel corso della loro carriera hanno militato nel campionato italiano, anche per lungo tempo. È il caso del “Papu” Gomez, ex capitano dell’Atalanta, e di Suso, che in Italia ha vestito le maglie di Genoa e Milan. Gli altri ex Serie A sono Lamela, Ocampos e Alex Telles, terzino ex Manchester United con una deludente parentesi all’Inter.

Più in generale, Mendilibar può contare su una rosa profonda e di grande esperienza e qualità. I suoi giocatori chiave sono anche i campioni del mondo Acuña e Montiel, o il portierone del Marocco Bounou, detto Bono, assoluto protagonista in Qatar. Ci sono poi Rakitic, che nonostante i suoi 35 anni non ha neanche bisogno di presentazioni, e il capocannoniere En-Nesyri. I pericoli, insomma, saranno numerosi per la Juventus di Allegri contro una rosa di assoluto livello, come racconta anche il risultato complessivo di 5-2 contro il Manchester United.

Juve Siviglia: chi è l’allenatore della squadra spagnola

Come anticipato, Jose Luis Mendilibar è il terzo tecnico a guidare il Siviglia nel corso di questa stagione dopo Lopetegui e Sampaoli. Il 62enne basco è all’apice di una carriera fatta di gavetta ed esperienze in giro per la Spagna. Sono oltre 450 le sue partite da tecnico nella prima divisione spagnola, con diverse esperienze anche in seconda e terza divisione. In Spagna si parla di un allenatore che lavora molto sulla testa dei calciatori, un “mentalista” che ha subito avuto il suo impatto a Siviglia. Il suo modulo prediletto è il 4-4-2 o la variante 4-2-3-1, con pressione e gioco soprattutto sulle fasce, due mediani di quantità e tanta intensità e qualità in zona offensiva.

Juve Siviglia: la probabile formazione degli andalusi

Questa la probabile formazione, al netto degli eventuali infortuni, di Mendilibar.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Montiel, Badé, Marcao, Acuna; Gudelj, Fernando; Lamela, Rakitic, Ocampos; En-Nesyri. All. Mendilibar

