L’attaccante argentino Paulo Dybala al momento è svincolato e non ha fretta di scegliere la prossima squadra anche se qualche indizio lo da.

Al termine della Finalissima in cui ha segnato il goal del definitivo 0-3, Paulo Dybala è stato intervistato riguardo il suo futuro. “Non ho ancora deciso niente, ci pensa il mio agente”.

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

“Mi piacerebbe scoprire altri campionati, ma in Italia sto bene, ci gioco da 10 anni, conosco il torneo e ormai tutti mi trattano come se fossi italiano. Lautaro è un fenomeno, ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. Ma per ora parliamo solo di nazionale. Se Di Maria mi ha chiesto consigli sulla Serie A? No no, abbiamo parlato solo di nazionale”.

