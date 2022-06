Il difensore del Lille Sven Botman ha dato chiare indicazioni di mercato dicendo di essere pronto ad un trasferimento.

Sven Botman ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad in cui sostiene di voler cambiare squadra. “A Lille ho giocato la mia ultima partita, ora voglio fare un passo in avanti. Se l’ultima di campionato è stata anche l’ultima con la maglia del Lille? Credo di sì. L’intenzione è quella di fare un passo in avanti”.

Simon Kjaer

“Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio dire di più. Quello che voglio io è giocare una bella competizione, non vedo l’ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, devo avere anche ottime sensazioni al riguardo“. Il difensore fu cercato dai rossoneri anche a gennaio dopo l’infortunio di Kjaer, ora potrebbe essere la volta buona anche se c’è da sconfiggere parecchia concorrenza.

