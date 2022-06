I bianconeri cercano esterni sinistri in grado sia di difendere che di attaccare, potrebbe già esserci stata un’offerta per un profilo.

La Juventus vuole rivoluzionare le fasce e Angel Di Maria non è l’unico obiettivo: in particolare si cerca anche un terzino da alternare o che possa sostituire Alex Sandro, deludente nell’ultima stagione.

Massimiliano Allegri

L’obiettivo numero uno sarebbe Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, laterale accostato numerose volte all’Inter a gennaio come possibile sostituto di Perisic. I nerazzurri virarono su Robin Gosens e ora puntano ad un esterno meno costoso del serbo. Kostic ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovarlo: il club tedesco chiede 20 milioni e secondo la Bild la Juventus ha fatto una prima offerta di 15.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG