Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, ha parlato degli obiettivi del suo assistito: le dichiarazioni sul numero 21 della Roma

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha parlato dell’attaccante della Roma a Sportitalia.

LE PAROLE – «Paulo è molto contento per questa vittoria. Una gioia per lui, nonostante non fosse al meglio dopo la partita precedente. Europa League? In questo momento Paulo ha un grande entusiasmo, vuole raggiungere grandi traguardi con la maglia della Roma».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG