Dybala prende tempo: cosa ha in mente l’ex Juventus per il suo futuro in vista della prossima stagione. I dettagli

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il futuro di Paulo Dybala è tutt’altro che definito. Il fantasista ex Juventus è consapevole della clausola presente nel suo contratto con la Roma, ma per starebbe prendendo tempo.

Tale clausola preoccupa più per l’estero che per l’Italia, visto che basterebbe pareggiare l’offerta del club interessato per annullare le possibilità di addio dell’argentino.

The post Dybala prende tempo: cosa ha in mente l’ex Juventus per il suo futuro appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG