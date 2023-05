John Elkann ha parlato così dello Scudetto vinto dal Napoli. Le sue parole sulla vittoria della squadra di Luciano Spalletti

John Elkann, a Napoli per un’iniziativa promossa dalla fondazione Agnelli, ha parlato dello Scudetto vinto dal Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

SCUDETTO NAPOLI – La città sta festeggiando e ha ragione di festeggiare questa grandissima vittoria che la squadra ha ottenuto. E’ stata una vittoria ottenuta con cinque giornate di anticipo con un’incredibile capacità in attacco e altrettanta in difesa. Fa piacere sentire l’entusiasmo che c’è oggi a Napoli e potersi anche complimentare con il Napoli, con la squadra, per quello che è stato uno straordinario successo che fa bene al nostro campionato e fa bene al calcio italiano.

