Dybala scioccato: «Quello che è successo è una vergogna, una vergogna». Così l’ex Juventus dopo Brasile-Argentina

Paulo Dybala ha parlato ai media argentini poco prima di prendere il volo che riporterà l’ex Juventus a Roma. L’attaccante si è espresso sugli scontri in Brasile-Argentina.

Le sue parole: «Vedremo cosa succederà, adesso torniamo nei nostri club e ci concentriamo sulle nostre squadre. Una vergogna, una vergogna, ma in Brasile capita spesso. Fosse successo in Argentina ci sarebbero state una marea di polemiche. Parole Scaloni? Non hanno fatto passare in secondo piano la vittoria, è stato un successo storico. Non ci aspettavamo quelle dichiarazioni, speriamo che possa continuare con noi perché è molto importante».

