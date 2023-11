Ivan Zazzaroni torna a ribadirlo e parla così della Juventus di Massimiliano Allegri: l’analisi del noto giornalista

Intervistato da TMW Radio, Ivan Zazzaroni ha così parlato della Juventus a pochi giorni dal derby d’Italia.

LE PAROLE – «Inzaghi è cresciuto molto da quando è arrivato a Milano, ha una rosa forte e sa come gestirla, mentre la Juventus di fatto non ha fatto mercato quest’estate, prendendo soltanto Weah, se sta a ridosso della vetta il merito è esclusivamente di Allegri. La squadra più forte però secondo me resta il Napoli e sono curioso di vedere questo Mazzarri 2, l’ho visto molto carico e con tanta voglia di rimettersi in gioco».

