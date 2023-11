Xavier Jacobelli avvisa l’Inter in vista del derby d’Italia in programma domenica sera allo Stadium: le sue parole

LE PAROLE – «A livello comunicativo mi sarei stupito se non ci fosse stato il gioco delle parti tra Allegri e Marotta. La partita dello Stadium comunque non sarà decisiva, ma darà modo di confrontare i valori dell’Inter, partita fortissimo in Italia e in Europa, e una Juventus che sta sorprendendo tutti. Sulla carta parte favorita l’Inter, ma in Nazionale ho rivisto il Chiesa del 2021».

